Ето защо смехът е най-доброто лекарство. 6 ползи

Вероятно сте чували старата поговорка „Смехът е най-доброто лекарство“. В края на краищата, смехът може да ви накара да се почувствате добре в момента, като потенциално повдигне настроението ви в един лош ден. Но смехът предлага нещо повече от просто повдигане на настроението, той може да бъде от полза и за тялото, и за ума ви. Толкова значими, че редовният смях се свързва с по-нисък риск от хронични заболявания и по-дълъг живот, съобщи списание Real Simple, предаде БГНЕС.

6 психически и физически ползи от това да се смеете повече.

Ще се чувствате по-малко стресирани

Смехът може да направи чудеса за нивата ви на стрес. Според психиатъра д-р Тина Томас, смехът успокоява системата за реакция на стрес в мозъка (известна като хипоталамо-хипофизно-надбъбречна ос) и намалява хормоните, свързани със стреса. Изследвания показват, че смехът може да понижи нивата на кортизол с около 32%.

Смехът може също да извади нервната система от режим „бий се или бягай“, помагайки ви да достигнете по-спокойно и балансираносъстояние на ума, заяви терапевтът Ашли Пена. „В краткосрочен план това може да прекъсне всякакви тревожни мисли или физическо напрежение, които може да сте изпитвали“, каза тя. С течение на времето честият смях може да намали общото въздействие на хроничния стрес върху психическото и физическото здраве, добави Пена.

Когнитивните ви способности ще се подобрят

Искате да подобрите функциите на мозъка си? Опитайте да се смеете повече. Според Томас смяхът може да подобри когнитивните способности, включително концентрацията, вниманието и паметта. Как? „Той увеличава притока на кръв към дорсолатералната префронтална кора, област на мозъка, участваща в работната памет, емоционалната регулация и контрола на вниманието“, обясни Томас.

Ще се чувствате по-щастливи

Тъй като смехът понижава нивата на стрес, ще се чувствате и по-щастливи. „Смехът също така освобождава допамин и ендорфини, които подпомагат щастието, мотивацията и цялостния емоционален баланс, създавайки незабавно подобрение на настроението и помагайки на емоциите да се чувстват по-управляеми в момента. В дългосрочен план това укрепва способността на мозъка да се възстановява от моменти на емоционално претоварване и лошо настроение“, отбеляза Пена.

Ще укрепите имунната си система

Оказва се, че поддържането на имунната функция не се ограничава само до упражнения, диета и сън. Смехът може да помогне, като стимулира имунните клетки и намалява свързаното със стреса възпаление в тялото, посочи Пена. Това може да подобри начина, по който тялото реагира на болестите: „С течение на времето [това] намалено възпаление и по-добра имунна регулация допринасят за общата устойчивост и физическо здраве“, подчерта Пена.

Ще подпомогнете здравето на сърцето си

Ако някога сте се чувствали без дъх след смях, знайте, че това помага на сърцето ви. „Смехът временно увеличава сърдечната честота, кръвообращението и кислорода, като същевременно отпуска мускулите в цялото тяло, което предизвиква усещане за незабавно физическо облекчение, особено при хора, които задържат стрес в челюстта, раменете или гърба“, обясни Пена. Смехът също така предизвиква освобождаването на азотен оксид2, газ, който се намира естествено в тялото. Според Пена азотният оксид намалява възпалението, отпуска и разширява съдовете и предотвратява натрупването на плака в същите съдове. Това подпомага по-доброто кръвообращение и в крайна сметка здравето на сърцето. Едно проучване дори установи, че гледането на комедии подобрява кръвообращението с около 17%.

Ще заздравите връзката си с другите хора

Когато се смеете с други хора, вие подхранвате силни социални връзки – един от най-силните фактори за дългосрочно здраве. „Споделеният смях увеличава окситоцина, хормона, който всички знаем, че е свързан с доверието, връзките и емоционалната сигурност“, каза Пена. Той също „предизвиква освобождаването на ендорфини чрез опиоидната система на мозъка и активира допаминовите пътища, участващи в мотивацията и наградата“, отбеляза Томас. С течение на времето тези силни връзки се превръщат в мощна защита срещу депресията, самотата и стреса.

Как да създадете повече поводи за смях

Наслаждавайте се на забавни телевизионни предавания и подкасти. Прекарвайте време с хора, с които се чувствате в безопасност. Присъединете се към група за импровизация, играйте игри и опитайте йога на смеха: Да, има такова нещо. Йога на смеха „съчетава умишлен смях с ритмични дихателни техники“, обясни Томас. И накрая – не чакайте „подходящ момент“, за да си позволите радост. „Дори кратките моменти на хумор по време на стресови периоди помагат на тялото ви да се възстанови и всъщност улесняват справянето, а не го затрудняват“, подчерта Пена.

