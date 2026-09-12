Работата разболява все повече българи, сметката е 400 млн. евро
Хронична преумора, емоционално изтощение и бърнаут удрят и хората, и икономиката
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Хронична преумора, емоционално изтощение и бърнаут удрят и хората, и икономиката
Плочките са екран на здравословното ни състояние
Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков предупреждава, че влагата намалява ефекта от пръскането и изисква нова обработка на зелените площи
Инфекционистът от УМБАЛ "Пълмед" предупреждава, че са нужни специфични антибиотици
Астрологията не е медицина, но някои знаци носят в себе си силата да преборят всяко физическо изпитание
Нова теория поставя под въпрос границата между съня и медицинската диагностика
През последните години се наблюдава и увеличение на психичните разстройства
Щамът H3N2 вече доминира, очаква се рязък ръст на болните
Голям капан за IT поколението
Причината са климатичните промени
Престолонаследникът призна: „Животът постоянно ни тества“
Противогрипните ваксини са препоръчителни за деца, особено на възраст до пет години
Въпреки ползите си, тази напитка не е подходяща за всеки
По официални данни най–много заболели от западнонилска треска са в Италия
Европейският съюз издаде разпореждане
Сред тях са деменция и астма
Аутизъм, биполярно разстройство, шизофрения - всичко това може да възникне в най-ранните стадии на развитие на мозъка
Включването им в диетата може да доведе и до удължаване на живота
Мярката е взета поради избухването на огнища на болести по добитъка, като шарка по овцете, шарка по козите и шап
Увеличават се областите с грипна епидемия