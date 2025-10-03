Принц Уилям с разтърсващо интервю! Проговори по теми табу

Интервю на принц Уилям пред Юджийн Леви за Apple TV се превърна в

едно от най-откровените, които британски престолонаследник е давал някога.

Бъдещият крал не се поколеба да признае колко „претоварен“ се е чувствал от тежките диагнози на съпругата си Кейт и баща си Чарлз, говори за болката на децата си и за личните си страхове, но същевременно заяви категорично: „Промяната е в моя дневен ред“ и няма да позволи монархията да бъде „задушена“ от историята.“

Болезнени признания за най-тежката година

Разговорът, проведен в градините на двореца Уиндзор и дори в любимия пъб на Уилям, разкри изненадващо човешка и емоционална страна на престолонаследника. „Просто е важно да сме един до друг и да уверим децата, че всичко е наред“, сподели той за трудния период, когато и съпругата му, и баща му се бореха със заболяване.

„Може би си мислиш: ‘Това няма да се случи на нас, ще се оправим.’ Но когато ви се случи, тогава ви отвежда на някои не особено приятни места“, призна Уилям в разговор, цитиран от BBC.

„Животът постоянно ни тества“

Принцът призна, че е бил принуден да се изправи срещу реалността и че „животът постоянно ни тества“. Той обаче изрази гордост от начина, по който Кейт, Чарлз и децата му са преминали през изпитанията. „Децата ни също се справиха брилянтно“, допълни той. Уилям призна и колко много му липсват баба му Елизабет II и дядо му принц Филип, но отбеляза, че човек не може да живее само с миналото.

„Промяната е в моя дневен ред“

Най-силното послание на бъдещия крал обаче е свързано с неговото виждане за монархията. „Промяната е в моя дневен ред“, каза принц Уилям, категоричен, че няма да позволи да бъде „задушен“ от историята. С тези думи той ясно показа, че когато застане начело, ще се стреми да обнови кралската институция и да я поведе напред, а не назад към тежестта на миналото. Обещание, което може да се окаже съдбовно за бъдещето на британската монархия.

