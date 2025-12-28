Руски подводници дебнат под носа на Лондон

Руски подводници тайно са действали в британски води, придружавайки шпионския кораб „Янтар“ по време на операции по наблюдение и картографиране на критична подводна инфраструктура край Великобритания, разкрива „Сънди таймс“, позовавайки се на разсекретена информация и източници от отбраната на Обединеното кралство, предаде БНР.

По данни на изданието, през ноември миналата година руска подводница е следвала „Янтар“, докато корабът е оперирал в района на газопровод, свързващ Великобритания и Ирландия. „Янтар“ официално е представян от Москва като изследователски кораб, но на Запад отдавна е смятан за част от руския военноморски разузнавателен флот.

В отговор на активността Кралският флот е задействал собствена подводница, която е проследила руския кораб, за да предотврати евентуални враждебни действия. По време на операцията е бил използван и противолодъчен хеликоптер Merlin Mk2, като кадри от мисията впоследствие са били разсекретени.

Според британски военни източници това не е изолиран случай, а част от поредица операции, при които руски подводници действат в близост до Британските острови, особено в зони с подводни кабели, газопроводи и друга стратегическа инфраструктура.

Само дни преди разкритията началникът на Кралския флот адмирал Гуин Дженкинс публично предупреди, че Русия увеличава инвестициите си в елитните си дълбоководни подводни сили. По думите му това значително разширява способностите на Москва за тайни операции и потенциален саботаж срещу Обединеното кралство и неговите съюзници.

Преди навлизането си в Ирландско море „Янтар“ е бил поставен под постоянно наблюдение още от напускането на Колския полуостров, преминаването през Ламанша и движението му към остров Ман – маршрут, който допълнително е засилил опасенията на британските служби.

Разкритията засилват тревогите в Лондон, че под повърхността на морето се води тиха, но интензивна война за контрол и уязвимост на инфраструктура, от която зависи сигурността на цели държави.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com