Отиде си жената, която можеше да бъде кралица вместо Даяна
Тя бившата годеница на крал Чарлз
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Тя бившата годеница на крал Чарлз
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Какво е направила Раабиатул Адавия остава неясно, но дворецът обяви, че поведението ѝ е уронило престижа на монархията
Не е първата от семейството, която избира този път
На 13 юни празнува втория с парада „Trooping the Colour“
Принцесата на народа и американската принцеса живяха под безмилостния прожектор на световната слава – и си отидоха твърде рано
Кейт и Уилям бяха публично предизвикани с въпрос за бъдещето на Бъкингам
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Обявената за магьосница вълнува векове умовете и сърцата на англичаните
Само 20 милиона гледаха коронацията по телевизията
Правомощията му не са свързани само с целуване на ръката му, а със сериозно влияние в политиката и обществения живот
Перспективата е да бъдат нанесени още по-големи щети върху монархията
Празненствата по повод 50-ата годишнина от управлението на датската кралица ще се проведат този уикенд, но ще бъдат в променена форма