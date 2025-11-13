Уилям завзе властта в Бъкингам

Кралското семейство преживя няколко тежки седмици след ескалацията на секс скандалите, в които е забъркан вече бившият принц Андрю Маунтбатън Уиндзор. Развръзката не бе особено приятна за брата на краля – Андрю загуби всичките си титли и звания, след което бе изгонен от имението му в Уиндзор и окончателно отстранен от публичния живот и династичните задължения. Чарлз III подписа заповедите, но се спекулира, че зад безкомпромисните решения стои принц Уилям. Британската преса пише, че наследникът на трона е настоявал чичо му да бъде наказан максимално и да бъде лишен от всичко, което е ценно за него. Според кралски източник, разговарял с Том Сайкс от The Daily Beast, принцът на Уелс светкавично е осъществил наказателната акция и някои го виждат като истинския монарх в Бъкингам.

„Три години Чарлз се опитваше да изгони брат си от Роял лодж. Уилям го постигна за две седмици. Той искаше да оправи кашата на баща си“, коментира източникът. Всъщност гневът на Уилям прекипя още през октомври, когато обвиненият в сексуално насилие над малолетни момичета Андрю лицемерно се отказа единствено от титлата си на херцог. Потресен, съпругът на Кейт Мидълтън тогава взе нещата, тоест властта над ситуацията, в свои ръце.

Джонатан Димбълби, биограф и приятел на Чарлз, отбелязва, че кралят вероятно чувства известно облекчение от действията на по-големия си син, който не се поколеба да покаже вратата на чичо си след педофилските му изяви. Димбълби каза пред Би Би Си: „За който и да е брат не е лесно всичко това да се случи.“

Сега погледите са насочени към принц Хари. Въпреки че е малко вероятно Чарлз да предприеме каквито и да е крайни мерки срещу по-малкия си син, не е изключено Уилям да развърти меча, когато официално стане крал. Източник от Бъкингам заяви пред Page Six, че бъдещият монарх като нищо ще лиши Хари от титлата му. „Уилям не е отмъстителен, но не може да преглътне разочарованието от брат си. Най-много боли, когато близък те предаде“. Според слуховете, Уилям подготвя кардинална реформа в монархията. Принцът възнамерява да отнеме титлите на всички роднини, които не изпълняват официалните си задължения. В черния списък вероятно ще влязат първите му братовчедки, принцесите Юджини и Беатрис, дъщери на Андрю и Сара Фергюсън.

Неофициалният план на Уилям вече има кодово название, „Поправката“, и цели да „поправи“ монархията. Принцът иска да модернизира династията, да й даде нова посока и да изчисти всички бъркотии, оставени след скандалите на чичо му. Според запознати той има много ясна визия за бъдещето и смята, че ако той не спаси Бъкингам, никой няма да го направи. Наскоро Уилям намекна за това в интервю: „Може да се каже, че промяната е в моя дневен ред. Развълнуван съм да предприема действия, които смятам за нужни“.

Междувременно Уилям и Кейт официално се нанесоха в новия си дом – Форест лодж в Уиндзор парк. Херцозите организираха купон в частния клуб „Йорк“, където за Хелоуин почерпиха служителите, които им помогнаха да се преместят бързо. „Те бяха много мили, искаха да благодарят подобаващо на всички“, похвали се пред Daily Mail човек от обкръжението на херцозите. Семейството се настани в имението през кратката ваканция на децата в училище „Ламбрук“. Така 12-годишният принц Джордж, принцеса Шарлот, която е на 10 и най-малкият, първокласникът Луи, успяха да се адаптират.

Форест лодж е ново начало след серия от трудни години. Уилям и Кейт доскоро живееха в сравнително малък имот, в който влязоха през август на 2022-а, за да бъдат по-близо до кралица Елизабет II. Но тя почина само няколко седмици по-късно и кризите във фамилията изведнъж се изсипаха една след длуга – биографията на Хари „Резервен“, ракът на Кейт и Чарлз.

Форест лодж датира от 1770 г., но става притежание на кралското семейство през 1829-а. Преди четвърт век го ремонтират за 1,5 милиона паунда. Имението включва осем спални, бална зала, тенис корт и осем еркера. Приблизителна му стойност на свободния пазар е 16 милиона паунда (21 милиона долара). Охранителен кордон от 150 акра, одобрен от Министерството на вътрешните работи, обгражда имота. Въпреки мащабите, Уилям и Кейт нямат намерение да наемат армия от служители, а и не желаят да използват публични средства. Те притежават резиденцията в двореца Кенсингтън и Анмър хол в Норфолк.

