Испанският крал призна за принцеса Даяна

Нови разкрития за покойната принцеса Даяна.

Испанският крал Хуан Карлос Първи, който доброволно се отказа от престола през 2014 г., обяви, че след броени дни издава мемоарна книга.

Озаглавена "Мемоарите на Хуан Карлос Първи от Испания" и написана с помощта на френската журналистка Лоранс Дебре, книгата разкрива пикантни моменти от живота на кралската особа. Сред най-шокиращите признания на Хуан Карлос е отричането му да е имал каквито и да е по-близки отношения с покойната принцеса Даяна.

Отдавна се носят слухове, че испанският крал е съблазнил принцесата в двореца Маривент в Палма де Майорка, където тогавашният принц Чарлз и Даяна прекарват три последователни лета със синовете си. Става дума за периода между 1986 и 1988 г.

В новата книга Хуан Карлос не само отрича предполагаемата афера, но дори описва Даяна, която почина през 1997 г., като "студена, мълчалива и дистанцирана жена, с изключение на случаите, когато наоколо имаше папараци".

Оказва се обаче, че във всеки слух има доза истина. Биографът на Даяна Андрю Мортън цитира принцесата в книгата си "Дамите на Испания", издадена още през 2013 г. Тя смятала Хуан Карлос за "много похотлив мъж". И е споделяла, че се е чувствала неудобно, когато е оставала сама с него в стая, макар и "никога нищо да не се е случило."

Бившият испански крал все още е женен за кралица София. Двамата са заедно от 63 години, въпреки че живеят разделени от доста време. Хуан Карлос живее в самоналожено изгнание в Обединените арабски емирства, докато София е в Испания, където продължава благотворителната си дейност.

Именно извънбрачните връзки на Хуан Карлос, включително с германската принцеса Корина Сайн-Витгенщайн, допринасят за упадъка на репутацията му. Въпреки че е признат на международната сцена за ролята си в прехода на Испания от диктатура към демокрация през 70-те години, серията от скандали сериозно накърни публичния му имидж и доведе до абдикацията му. През 2020 г. се премести в Абу Даби след като финансовите му дела бяха поставени под разследване от Върховния съд на Испания.

