Край! Кейт приключва тази вековна традиция

В кралското семейство има много обичаи, свързани с Коледа, някои от които, като например запазването на коледната украса до февруари, може да са приключили със смъртта на кралица Елизабет II, а други, като претеглянето на гостите преди и след празника, отделните закуски за мъжете и жените на Коледа и многобройните смени на облеклото, все още се спазват.

Бъдещата кралица Кейт Мидълтън се надява да скъса с една вековна кралска традиция, която тя определя като "странна". Става въпрос за размяната на подаръци в навечерието на Коледа (останалите британци го правят на самия празник).

Кралското семейство прави това, откакто кралица Виктория, която управлява от 1837 до 1901 г., е на трона.

Обичаят за размяна на подаръци в навечерието на Коледа е свързан с немското наследство на кралското семейство и по време на управлението на Виктория той е помогнал за популяризирането на друга немска празнична традиция: коледните елхи.

Твърди се, че кралица Елизабет II е обичала да си разменя подаръци с членовете на семейството в навечерието на Коледа, отчасти защото се възхищавала на своя предшественик кралица Виктория, както и заради факта, че е била набожна християнка и е предпочитала на Коледа да се фокусира върху религиозните аспекти на празника, а не върху материалните неща.

Според Daily Beast обаче, Кейт не е във възторг от това. "Кейт винаги е намирала коледните подаръци за странни", казва източник пред изданието.

В изявлението й няма нищо изненадващо, като се има предвид, че кралското семейство си разменя едни от най-странните, ако не и направо нелепи подаръци по Коледа.

Така например принцеса Ан веднъж е подарила на принц Чарлз кожена тоалетна чиния, докато самата Кейт е подарила на тогавашния необвързан принц Хари подаръчен комплект за възрастни "Отгледай си приятелка".

"Това определено ще бъде премахнато, когато те (Кейт и Уилям) официално встъпят в длъжност. Мисля, че ще продължи под някаква форма в Сандрингам тази година, но в Анмър Хол ще бъде много по-непринудено и в стил средна класа. Можете да бъдете сигурни, че на Коледа те ще си подаряват истински подаръци", казва източникът.

