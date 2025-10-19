Развръзка в Бъкингам! Решиха съдбата на принц Андрю

На принц Андрю ще му бъде забранено да участва в кралски събития, включително коронации и държавни церемонии, пише The Times.

Това решение е взето след консултации между краля на Великобритания Чарлз III и принц Уилям на фона на продължаващия скандал, свързан с покойния финансист Джефри Епщайн.

Бъкингамският дворец заяви, че Андрю "вече няма да използва титлата си херцог на Йорк и други отличия", тъй като продължаващите обвинения "отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство".

Според източник, близък до двореца, решението е опит да се "начертае ясна линия" и да се защити монархията от репутационни рискове.

По-рано братът на крал Чарлз III обяви, че се отказва от титлата херцог на Йорк и всички почести, свързани с нея. Решението беше взето, след като се появиха нови съобщения за връзките му с Епщайн. Андрю подчерта, че "поставя дълга си към семейството и страната си над личните интереси", но ще запази титлата принц.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com