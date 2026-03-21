От какво боледуваме най-често



Българите най-често страдат от хронични заболявания, свързани с начина на живот, като водещо място заемат сърдечно-съдовите болести. Според данни на Национален статистически институт, именно те са основната причина за заболеваемост и смъртност в страната. В тази група попадат хипертонията, исхемичната болест на сърцето и мозъчносъдовите инциденти.

На второ място се нареждат онкологичните заболявания, които също бележат тревожен ръст през последните години. Специалистите от Министерство на здравеопазването отбелязват, че късната диагностика и липсата на редовни профилактични прегледи са сред основните причини за това.

Все по-разпространени стават и метаболитните заболявания като диабет тип 2, често свързан с наднормено тегло и ниска физическа активност. Наред с тях, хроничните респираторни заболявания – включително астма и хронична обструктивна белодробна болест – също засягат значителна част от населението, особено в големите градове с по-високо ниво на замърсяване на въздуха.

През последните години се наблюдава и увеличение на психичните разстройства, включително тревожност и депресия, което експертите свързват със стреса, икономическата несигурност и динамичния начин на живот.

Лекарите са категорични, че голяма част от тези заболявания могат да бъдат предотвратени чрез по-здравословен начин на живот – балансирано хранене, повече движение, отказ от тютюнопушене и редовни профилактични прегледи. Въпреки това, статистиката показва, че българите все още подценяват превенцията, което води до късно откриване и по-трудно лечение на редица заболявания, пише "Лупа".

