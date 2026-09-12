Световен прецедент у нас: Лекари спасиха бременна с близнаци с разкъсана аорта
29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
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29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
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Кърджали. Кампания за профилактика на артериалната хипертония по програма СИНДИ провежда Регионалната здравна инспекция в Кърджали. „Целта е повече х...