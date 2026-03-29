Над милион българи със сърдечно заболяване. Тревожни данни

Близо една шеста от българите страдат от исхемична болест на сърцето, показват данни на националната здравноинформационна система. Това означава над един милион души, като заболяването вече засяга и хора едва на 30 години. Основните рискови фактори остават тютюнопушенето и високият холестерол. Данните очертават сериозна здравна заплаха с нарастващи мащаби.

Най-засегната е възрастовата група между 70 и 79 години, но тенденцията показва подмладяване на пациентите. Само за първите три месеца на годината диагнозата е поставена на около 30 хиляди българи.

За същия период над 8000 души са получили инфаркт, като около 70% от случаите са при мъже. Това подчертава по-високия риск за мъжката част от населението и необходимостта от по-ранна профилактика.

Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в страната, като тя е два пъти по-висока в сравнение с онкологичните заболявания. Заради това от Дружеството на кардиолозите започват информационна кампания, насочена към превенция и контрол на рисковите фактори.

„Стойности на артериалното налягане, на холестерола, на кръвната захар, на телесното тегло и, разбира се, с апел да не се пуши и да се движим максимално. Стойността на крачките трябва да познаваме и трябва да се стремим те да са повече в ежедневието“, заяви проф. Иван Груев.

Данните показват и друг тревожен факт - всеки втори българин е с нелекувана или неконтролирана хипертония, което допълнително увеличава риска от тежки сърдечни инциденти.

