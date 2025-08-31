Пробив в медицината! Намериха цаката на високото кръвно

За първи път от десетилетия учените съобщават за пробив в лечението на високо кръвно налягане, който може да промени живота на милиони пациенти по света

Нов медикамент, наречен баксдростат (baxdrostat), разработен от фармацевтичния гигант „АстраЗенека“, показва впечатляващи резултати при хора с т.нар. резистентна хипертония – форма на заболяването, при която кръвното не се повлиява от стандартните терапии.

Революция в контрола на кръвното

Баксдростат принадлежи към нов клас медикаменти, които потискат производството на алдостерон – хормон, чиято свръхактивност е основен виновник за високото кръвно при част от пациентите. Алдостеронът регулира задържането на натрий и вода в организма, а когато се произвежда в излишък, повишава обема на кръвта и налягането ѝ, предава "Телеграф".

„Никога не съм виждал подобно нещо“, коментира проф. Брайън Уилямс от Университетския колеж в Лондон, ръководител на клиничното проучване, представено на годишната конференция на Европейското дружество по кардиология в Мадрид. По думите му, понижението на кръвното налягане с 15–17 mmHg за 24 часа е „безпрецедентно“ и може да намали риска от инсулт с 40% и от сърдечни заболявания с 25%.

Изпитвания с реален ефект

Клиничното изпитване включва пациенти с неконтролирана или резистентна хипертония. Около 40% от хората, приемали баксдростат, са достигнали здравословно ниво на кръвно налягане под 130 mmHg, в сравнение с едва 20% при плацебо. Освен това ефектът на лекарството се запазва и по време на сън, което е признак за дълготрайно действие – критично важно при пациенти с рисков профил.

Пациентите са почувствали облекчение още в първите 4 до 8 седмици, а част от ефекта е останал дори осем седмици след спиране на медикамента.

Как действа баксдростат?

Докато съществуващите лекарства като диуретици, АСЕ-инхибитори и бета-блокери често работят чрез разширяване на кръвоносните съдове или премахване на излишната течност, баксдростат таргетира източника на проблема – свръхпроизводството на алдостерон. Именно това го прави особено ефективен при резистентни случаи.

„Това е нова парадигма в лечението – не просто потиска симптомите, а се насочва към хормоналната причина за високото кръвно“, обяснява проф. Пол Лийсън от Оксфордския университет.

Кога ще бъде достъпно?

„АстраЗенека“ вече е започнала процедура по получаване на одобрение от здравните регулатори. Очаква се лекарството да се появи във Великобритания още през 2026 г., а в Европейския съюз – след одобрение от Европейската агенция по лекарствата. В началото баксдростат ще бъде разрешен само за труднолечима хипертония, но специалистите смятат, че може да се превърне в основна терапия, ако дългосрочните резултати го потвърдят.

Световен проблем с нова надежда

Според данни на Световната здравна организация, високото кръвно налягане е водещата предотвратима причина за преждевременна смърт в света. Въпреки напредъка в лечението, близо 50% от пациентите не постигат желаните терапевтични стойности. Баксдростат се очертава като първият реален пробив от десетилетия – ново оръжие срещу тиха, но смъртоносна епидемия.

