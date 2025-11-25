Младите лекари обещават: Протестите няма да спрат!

Младите лекари в България остават непреклонни в исканията си за гарантирано и достойно заплащане. Общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров заяви пред НоваНюз, че ако решенията на Народното събрание не доведат до реална промяна, протестите на специализантите ще продължат.

„Опитват се да замажат очите ни“

По думите на д-р Кипров фокусът на протеста е бил много по-широк, но народните представители са го свели единствено до темата за заплащането. „От решенията на депутатите, засягащи здравеопазването и бюджета, стана ясно, че се опитват да излъжат хората“, коментира той, припомняйки, че повече от половин година специализантите участват в преговори и разработка на законопроекти, които в крайна сметка са били отхвърлени.

„Това, което предложиха народните представители, е замазване на очите. Ние искахме истинска реформа за разпределението на парите в здравната система, така че да стигат реално до младите медици“, категоричен е лекарят.

„Наливат пари в бездънната яма без гаранции за лекарите“

Според д-р Кипров с последните изменения депутатите се опитват да избегнат преразпределение на средствата и да не засегнат нечии интереси. „В тази бездънна яма – нашето здравеопазване – ще се налеят още повече пари. Самите те не можеха да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до нас“, заяви той.

Предупреди, че рискът е средствата от бюджета да бъдат усвоени от здравни заведения, които и без това разполагат с достатъчно финансиране, докато лекарите на първа линия се окажат отново без реално повишение на доходите. „Хората ще са излъгани, че нашите проблеми са решени“, казва още медикът.

Липса на прозрачност и въпросителни около финансирането

Д-р Кипров отбелязва, че не е ясно защо именно сумата от 260 милиона евро е избрана за допълнителен бюджет за здравеопазване. Той подчерта, че не е решен и въпросът с прозрачността при специализациите – ключов проблем за развитието на младите лекари у нас.

„Ако исканията ни не бъдат изпълнени, протестите ще продължат“, заяви категорично Кипров, подчертавайки, че битката на специализантите цели не само по-добри заплати, но и реформа, която да задържи качествените кадри в българското здравеопазване.

