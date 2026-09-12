Край на безобразните заплати в болниците. Най-смелата реформа
Катя Ивкова ще търси отговорност за отлива на кадри
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Катя Ивкова ще търси отговорност за отлива на кадри
„Булфарма“ предлага европейски стандарти за специализанти в болниците си в гр. Пловдив, Велинград и Пещера
Стъписа хирурзите
Специализантите обвиняват депутатите в „замазване на очите“ и настояват за истинска реформа
Очаква се още във вторник да вдигнат парите на младите лекари
Без млади кадри системата няма бъдеще, каза Силви Кирилов
Студенти и специализанти блокираха Орлов мост
Държавната собственост да се използва за болници и детски градини, настоя лидерът на ДПС-Ново начало
Комисията по здравеопазване се събира извънредно
По закон специализантите не трябва да получават по-малко от 2000 лева
Решението е да се задължат болниците да не дават по-малко от парите, които се дават по националния рамков договор, каза депутатът
Проблемът влиза на кръгла маса в парламента
Част от думите, които казах на извънредна здравна комисия, са извадени от контекста, каза лидерът на ПГ на ИТН
В България не достигат над 3000 АГ специалисти, а неонатологията и педиатрията не са привлекателни за младите лекари
В аулата присъстваха само пълните отличници, които получиха наградата „Златен Хипократ”
Излязоха резултатите от традиционната анкета сред дипломиращите се студенти от Медицински факултет към Медицински университет-София
Държавата ще им плаща специализацията, ако работят три години тук
Ако стажът им е бил финансиран от държавата, трябва да практикуват 3 години в посочени от МЗ болници
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов дискутира на работна среща с директорите на болници и здравни институции актуализирането на здравна...
Столичният център за спешна медицинска помощ става база за обучение на студенти и специализанти. Здравният министър Петър Москов връчи на шефа на звен...