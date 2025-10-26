Първи данни за бюджета в евро! Радост за пенсионерите

Първи данни за новия бюджет. План-сметката на държавата за 2026 г. за първи път ще е в евро. От 1 януари страната ни е в еврозоната. Макар Финансовото министерство да призова за търпение, някои от перата в новия бюджет вече станата ясни.

На първо време още във вторник се очаква увеличение на парите за младите лекари. Наталия Киселова свика извънредно заседание, на което ще се гласувани промени в Закона за лечебните заведения. С тях трябва да се уреди въпросът със заплатите на младите лекари. Тази седмица управляващата коалиция обеща, че това ще се случи с бюджетните закони, в които ще бъдат предвидени необходимите средства.

По закон бюджетът трябва да бъде внесен . за разглеждане в Народното събрание до 31 октомври. Какво знаем за него до момента? Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов повдигна леко завесата в събота като обяви, че данъците няма да се вдигат. Приходите ще са по-големи.

Радост се очаква за пенсионерите. 1 милиард лева повече ще има за пенсионерите, а като цяло дотацията от държавния бюджет към НОИ ще е 12 млрд. лева. За работни заплати са предвидени над милиард и 200 милиона лева повече. Стана ясно и че правителството ще се опитва да задържи бюджетния дефицит в рамките на 3%.

„Трябва да си даваме сметка, че разходите в бюджета за заплати, социални и здравни осигуровки стават все по-големи. В този смисъл трябва да направим конкретни разчети какво трябва да се предприеме през следващите 3-4 години, за да не се стига до големи дисбаланси. Известен компромис в това отношение би могъл да се направи през тази година, предвид факта, че влизаме в еврозоната”, заяви Деница Сачева.

„Ще настояваме за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на „швейцарското правило” за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и деца. Ще поставим пред партньорите си вижданията си за една по-справедлива данъчна система, която да облекчи работещите хора и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира и устойчиви приходи за държавата”, обяви Атанас Зафиров.

