Младите лекари на бунт. Достойни заплати

Млади лекари отново се събраха на протест под надслов "Бъдеще в България. Стига лъжи!" с искане за достойни заплати. Те искат възнаграждението на лекар без специалност да бъде в размер на 150% от средната работна заплата за страната. Протестът започна пред сградата на Министерството на здравеопазването, след което протестиращите се отправиха на шествие по бул. "Цар Освободител" до "Орлов мост", където за кратко блокираха движението.

Демонстрантите са категорични, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа, тъй като половин година след началото на протестите резултат няма.

Младите медици настояват за реални действия и то веднага и обвиняват управляващите в "празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката". Те призовават гражданите да подкрепят протеста им, защото се борят за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com