Пеевски с нова цел! Жилища за млади лекари и учители

Нови жилища за млади лекари и учители в страната поиска Делян Пеевски

Той гарантира, че Новото начало ще сложи край на грабежа на държавна собственост и оттук нататък няма да се разпродава нищо. А съществуващата собственост ще се използва само и единството за хората и тяхното бъдеще.

Позицията му за край на приватизацията, закриване на Агенцията за публичните предприятия и контрол и запазване на държавните имоти в полза на хората няколко дни е повод за коментари на партии и анализатори. Тя бе използвана от градската десница за политически интриги и всяване на раздор в управляващата коалиция. Никой обаче не си направи труда или не пожела да прочете внимателно какво точно предлага Пеевски. А то е изключително смислено и в полза на хората.

Ангажиментите към хората

Собствеността трябва да се използва за изпълнението на ангажиментите към хората - да се строят училища и детски градини, жилища за военните, полицаите, пожарникарите и семействата им, болници и лечебни заведения, домове за възрастни и болни хора, настоя Делян Пеевски.

Да се осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна и да се създават условия за развитие на регионите чрез привличане на публично-частни партньорства, с участието на общините и държавните структури, за да бъде максимално защитен интересът и правата на хората, категорично поиска Делян Пеевски.

Изцяло нов модел за управление на държавната собственост

На практика той предлага изцяло нов подход в стопанисването и управлението на държавната собственост. Подход, който не е удобен на партиите на прехода, защото не осигурява бърза и лесна печалба на партийни олигарси, а работи за хората. Построяването на нови жилища в страната за лекари, учители, пожарникари, полицаи, военни би им осигурило достойни условия за живот не само в София, а и във вътрешността на страната, включително в малките населени места.

Условия за демографско бъдеще

Така младите специалисти биха се върнали в родните си градове след получаване на образование и професия. Това създава условия за демографско бъдеще на страната ни. Особено ако е съчетано с изграждането на нови болници, училища и детски градини върху неизползваемите държавни терени с участието на бизнеса чрез публично-частно партньорство.

Развитие на регионите

Освен това, ако държавната собственост остане там, където е и се разработят стратегии за управлението й от всяко министерство, община и държавна структура, в регионите на България ще остане ресурс за икономическо развитие.

До този момент държавната собственост е повод само за партийни войни. Казусът започна през май, когато кабинетът "Желязков" повдигна темата за 4 400 имота - включително земи и сгради с отпаднала необходимост. Поиска продажбата им, защото генерират само разходи. Идеята бе приходите да се насочат към социална инфраструктура — детски градини, училища и др. Опозицията обаче скочи и заговори за "разграбване", а преди дни президентът се възползва от популистката надпревара и наложи вето на специалния закон за имотите. Разумното решение на въпроса обаче даде Пеевски.

Край на разбойническо-мениджърска приватизация

След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост, обяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало. Разграбването на общото благо трябва да престане. Активите са на хората и трябва да останат на хората, категоричен бе той.

Всички опити да се внушава, че има “добра” приватизация - когато продават служебните кабинети на Румен Радев или кабинета на Иван Костов - бащата на пладнешкия обир на държавни активи, продадени за жълти стотинки в ръцете на олигарси като Прокопиев и “лоша” приватизация - такава, в която Радев, Костов и хората им не участват, са вятър и мъгла, отсече Пеевски. И даде дума: Край на грабежа!

