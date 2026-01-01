Шофьорски книжки онлайн? Експерт обяви голям капан

МВР вече обяви, че предлага промени при издаването на шофьорски книжки – заявленията вече ще могат да се подават онлайн с електронен подпис, а таксите да се плащат по електронен път.

Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев обаче заяви то Нова тв, че радостта на шофьорите е преждевременно.

Ефектът от дигитализацията зависи от това дали ще бъде премахната намесата на чиновниците.

„Където има човешки фактор, винаги се появява корупцията, а тя, където се появи, съсипва всичко. Сега обаче чиновниците казват: „Окей, въвеждаме дигитализацията, но всичко ще минава през нашите служители“.

Което означава – преоблякъл се Илия, пак в тия“, каза Красимир Георгиев.

По отношение на качеството на обучението, експертът отбеляза, че полигоните не са решение на проблема. „Ние в България си милеем за полигона и за другаря Живков. Ама полигонът на какво ще те научи? Той ще те научи да паркираш на полигон, но след това няма да паркираш на полигон, а ще паркираш в реална среда. Проблем е също така, че часовете са малко, но не се и дават в пълния им обем. Има и доста инструктори, на които им е трудно да карат автомобил, а не да обучават“, коментира Георгиев.

Красимир Георгиев направи и паралел с организацията на движението в Европа.

„Прекосих половина Европа – никъде не видях триножки. Не можахме да видим жив катаджия. Всичко е камери, всичко е средна скорост, една перфектна маркировка и организация на движението. И резултатът е видим – не видяхме нито една катастрофа“, каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com