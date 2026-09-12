Обрат с катаджиите! Дрон лови опасни шофьори
Акцията бе направена в Сливен
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Акцията бе направена в Сливен
Преоблякъл се Илия, пак в тия, обобщи Красимир Георгиев
46-годишният Д.А. и 51-годишният З.Н. са задържани за срок до 72 часа
Текат проверки, излизат фрапантни неща
МВР пусна голяма обществена поръчка
Спорно решение на МВР-шефа предизвика шум в системата
Усмивки за добро настроение
Тайна Viber група разкрива камерите по пътя срещу 500 лв. на месец
МВР ще засили още повече контрола по пътищата срещу агресията. Този ангажимент пое шефът на "Пътна полиция" Бойко Рановски. Комисарят обяви, че трябва...
Катаджиите да се откажат от рушвета, като законно получават процент от събраните глоби. Хрумването е на човека на Кунева Настимир Ананиев, който е пре...
Пътните полицаи да прибират процент от всяка наложена глоба на пътя, предлага председателят на транспортната комисия в парламента Настимир Ананиев. Пр...
Видинският административен съд отмени заповедите за наказание на 8 пътни полицаи, които проверявали шофьори без микрофони за аудиозаписи, съобщиха от...
"Сарай" ще посрещне с нови екипи ЦСКА в двубоя за купата между двата тима в сряда. "Няма да се излагаме", обяви президентът Румен Димитров. Клубът обя...
Полицаи на мотори срещу джигитите на пътя пуска МВР. Те ще влизат в трафика по големите пътни артерии и ще извеждат нарушителите, които шофират рисков...
Спецпрокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу група катаджии, които са регистрирали автомобили с пренабити номера или без необходимия набор от...
Всяка проверка ще се заснема с време и GPS координати Проверките на катаджиите на пътя ще текат онлайн до полицейските управления в страната и до спе...
София. От днес само служителите на "Пътна полиция" ще могат да глобяват на пътя. Това решение беше взето след любителския клип, публикуван в социалнит...
Проверките на „Пътна полиция" ще бъдат заснемани
Двама служители на Пътна полиция - Пловдив са отказали 600 лева подкуп от нарушител на пътя, научи "Стандарт". Полицаите Стоян Хаджиев и Стефан Карчев...
Кърджали. Преди 15 септември полицаи в Кърджали ще засилят наблюдението по рисковите кръстовища край учебните заведения.Целта на акцията "Децата тръгв...