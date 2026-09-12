Всичко за Катаджии

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Процент заменя рушвета в КАТ

Процент заменя рушвета в КАТ

Пътните полицаи да прибират процент от всяка наложена глоба на пътя, предлага председателят на транспортната комисия в парламента Настимир Ананиев. Пр...

09 април | 18:00
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Аматьори шият екипи за ЦСКА

Аматьори шият екипи за ЦСКА

"Сарай" ще посрещне с нови екипи ЦСКА в двубоя за купата между двата тима в сряда. "Няма да се излагаме", обяви президентът Румен Димитров. Клубът обя...

28 август | 18:50
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