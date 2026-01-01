Нова година, нови заплати. Колко взимат шефовете в БНБ

Управителят на Българската народна банка ще получава месечно възнаграждение от 15 726 евро от началото на 2026 година.

Това предвижда приетият бюджет на Централната банка, който влиза в сила в деня на официалното приемане на еврото в България.

Подуправителите на институцията ще се разписват срещу 13 480 евро, а останалите членове на Управителния съвет ще взимат по 4493 евро на месец.

Увеличението е аргументирано с ежегодно проучване на нивата на заплащане в търговските банки у нас.

Според Закона за БНБ възнагражденията в държавния регулатор не могат да бъдат по-ниски от тези на ръководителите със сходни функции в частния сектор.

Проучването отчита изоставане на доходите в БНБ с над 12 процента спрямо конкуренцията на пазара.

Рекордни инвестиции

Официалната информация на банката акцентира върху намаление на разходите за издръжка с 5.1 на сто, а инвестиционната програма на институцията отбелязва отчетлив ръст.

За 2026 година са планирани близо 90 милиона евро за инвестиции, което е увеличение със 173 процента на годишна база. Тези средства ще бъдат насочени основно към модернизация и подготовка за пълната интеграция в Евросистемата.

Заплатите на служителите в БНБ

Те също се повишават. Ръководният персонал в Централната банка ще получава средно 6383 евро, специалистите – 3107 евро, а поддържащият персонал – 1770 евро.

Институцията ще плати и 256 хиляди евро за трудов стаж на служителите си, като всяка прослужена година добавя по 1 процент към заплатата.

Въпреки липсата на приет редовен държавен бюджет за 2026 година, бюджетът на БНБ вече е факт, гарантирайки спокойствие при осъществяване на банковия контрол при въвеждане на еврото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com