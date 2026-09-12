Нова година, нови заплати. Колко взимат шефовете в БНБ
Инвестиционната програма на банката скача със 173 процента през 2026 година
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Инвестиционната програма на банката скача със 173 процента през 2026 година
Георги Ганев каза кога цените ще са в лова и в евро
Нужна ли е актуализация на бюджета, коментира Пламен Данаилов
„Всеки, който е следил дебата в Народното събрание за избор на управител на БНБ, начина, по който дебатът се случи и самото гласуване, може да разбере...
Реформаторски блок (РБ) остана разочарован от обявените номинации от Димитър Радев за подуправител на БНБ. Причината е, че сред трите имена, които бях...
Димитър Радев бе избран за гуверньор на БНБ. Мнозинството от депутатите гласуваха за кандидатурата на ГЕРБ. От утре той влиза в длъжност. Радев офици...
Процедурата по избор на нов управител на Българската народна банка (БНБ) протича в условията на формална прозрачност, ограничена конкуренция и очевидн...
София. Гуверньорът на Българската народна банка (БНБ) Иван Искров се срещна с премиера Бойко Борисов в Министерски съвет, видя репортер на Стандарт Ню...