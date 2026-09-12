Нова година, нови заплати. Колко взимат шефовете в БНБ
Инвестиционната програма на банката скача със 173 процента през 2026 година
Следете всички новини, анализи и коментари за Централна Банка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инвестиционната програма на банката скача със 173 процента през 2026 година
Паричната й политиката ще остане затегната, докато не бъде постигната ценова стабилност
Финансовата институция е подготвена за тези рискове и следи развитието на ситуацията
Това е третото поредно понижение на основната лихва
Депутат обвини Елвира Набиулина в саботаж
И от двете страни бе изразена готовност доброто сътрудничество между централните банки да продължи и в бъдеще
Тя обясни предприетата стъпка с необходимостта да защити семейството си от "съсипване на репутацията"
Президентът даде сигнал за промяна в икономическите политики
Ердоган представи в края на миналата седмица новия си кабинет
Преди година един долар се разменяше за 14,26 лири, а сега вече за 18,90 лири
През септември възстановяването на икономическата активност се е забавило
Paзxoдитe пo зaeмитe зa мнoгo пpaвитeлcтвa ce пoвишиxa pязĸo пpeз пocлeднитe дни
CAЩ зaмpaзиxa aĸтиви нa aфгaниcтaнcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa
Причината е рязко повишаване на основната лихва
Без да чакат до края на принудителната ваканция, въведена от президента Владимир Путин
Прите са в подкрепа на икономиката, пострадала от епидемията от вирусна пневмония
Началникът на централната банка на Аржентина подаде оставка в сряда, след неразбирателства с министъра на икономиката и беше заменен с регулатор, койт...
София. "Сашо Дончев не е упълномощен да бъде говорител на Централната банка. Казаното от него не отговаря на истината. Пълна информация за действията...
Атина. Кола-бомба се е взривила пред сградата на централната банка на Гърция. Тя се намира в центъра на Атина, съобщи Ройтерс. До момента няма данни...
Ню Йорк. Джанет Йелън положи клетва като председател на Федералния резерв - централната банка на САЩ. Тя сяда на мястото на Бен Бернанке и е първата ж...