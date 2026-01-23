Нови опашки пред БНБ. Уникална причина

Нови опашки ще се извият от ранни зори пред БНБ в понеделник. Причината не са последните дни за обмяна на левовете в евро, а първата колекционерска евромонета, която централната банка пуска.

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение от 26 януари сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“, съобщават от централната банка на страницата си в интернет.

С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро, припомня БТА.



Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение. Този вид монети трябва да се различава съществено от разменните монети и по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.

Това е първата колекционерска монета, която БНБ емитира след приемането на еврото. Монетната програма на БНБ за тази година предвижда емитиране на още четири колекционерски монети, както и на една възпоменателна монета от 2 евро, показва справка в сайта на БНБ.

Цената на монетата „125 години електрически трамвай в България“ при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева). Тя е с номинал от 10 евро.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ и на четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ 10.

