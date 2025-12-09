Само Пеевски се осмели да каже: Разделеното общество ще разклати опасно държавата в преломен момент

В моменти, когато държавата пристъпва към решаващи стъпки като присъединяването към еврозоната, най-голямата слабост не се крие в икономическите числа или международния натиск. Тя се корени в самото общество — в способността му да остане единно или в опасната склонност да бъде разкъсвано на групи, противопоставени една срещу друга. Разделеното общество е уязвимо, крехко и лесно за манипулации. То е удобна храна за политически актьори, които печелят от напрежение, страх и хаос.

Като контраст на опита на различни политически зомбита да яхнат недоволството и страха на хората прозвуча предупреждението: "Хаосът не е път напред, а опит да се отклони вниманието от реалните проблеми и решения". Това послание отправи лично и при посещението си в Кърджали лидерът на ДПС и председател на ПГ ДПС – Ново начало Делян Пеевски.

Пеевски премина през множеството, поздравявайки хората, а аплодисментите заглъхваха едва, когато започна да говори за конкретните резултати в региона — обновени училища, ремонтирани детски градини, инвестиции в инфраструктурата. Доказателство за това, че когато има работа и последователност, промяната е възможна.

„Затова трябва държавата да е стабилна, да има добър бюджет. Защото само така може да се работи за хората и те да са доволни. А гражданите искат това – спокойствие и да се работи за тях“, обяви той в областния град. Пеевски се разходи в центъра на Кърджали, придружаван от всички кметове на седемте общини, народни представители, председатели на Общински съвети от Движението.

„Дотук държавата е събрала с 8 милиарда и 600 милиона лева повече приходи в сравнение с мината година, когато управляваха пудели и пачки. Когато Кокорчо със своя главен секретар на МВР и шефката на „Митниците“ ограбваха България“, посочи Пеевски.

За разлика от много други политически играчи, които бързо се хвърлиха към най-простия инструмент — популизма — ДПС позиционира линията си като алтернатива на истерията. Не обещания без покритие, не националистически изблици, не истерични лозунги. А настояване за рационалност, предвидимост и спокойствие.

Точно това е опитът да се намери път от кризата — не чрез създаване на нови разделения, а чрез ограничаване на вече съществуващите. Не чрез викове, а чрез работа. Не чрез противопоставяне, а чрез опит за връщане към нормален политически разговор. Защото популизмът винаги намира най-подходящата почва в разделено общество.

Там, където групи са настроени една срещу друга, където недоверието е по-силно от любопитството, а омразата — по-силна от разума, политическите манипулации процъфтяват. Отровната формула е проста: изплашени хора, объркани хора, ядосани хора — те са най-лесни за контролиране.

Тук идва и значението на политическия подход, който не търси краткосрочни победи, а устойчиви решения. Именно затова акцентите върху спокойствието, институционалния ред и диалога, които Пеевски отправя, добиват стратегическа стойност. Те не само намаляват риска от вътрешна дестабилизация, но и изграждат необходимото доверие преди един от най-важните икономически преходи, които България предстои да направи.

Преминаването към еврото е сложен процес, но не толкова заради финансите, колкото заради доверието. Успешен може да бъде само онзи преход, който се случва в стабилна, спокойна и предвидима среда. Всяка вътрешна криза, всяко разкъсване на обществото, всяко политическо разпалване на омраза усложнява пътя.

Единството в този момент не е романтична идея, а икономическа и политическа необходимост. Защото разделеното общество винаги е най-лесното меню за сдъвкване, но обединено то е най-трудната мишена. Само с грижа към стабилността, с отказ от провокации и с политическа зрелост държавата може да премине спокойно и убедено към еврозоната — и да излезе от този процес по-силна, а не по-слаба.

