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Надежда: Не играем в сериал

Надежда: Не играем в сериал

София. Не сме герои в сериал, за да си прощаваме. Така Надежда Нейнски коментира отношенията й с Иван Костов, след като преди години двамата политици...

17 декември | 10:22
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