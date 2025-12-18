Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски изпрати писмо до началника на НСО и Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО, с което поиска компетентният орган да се произнесе за това, дали има изменение в обстоятелствата, поради което е взето решението и на лице ли е към настоящия момент конкретна застрашеност, поради която следва да се продължи охраната му.

С това Делян Пеевски изпълни решението си, което обяви пред медиите по-рано сутринта.

Facebook/ДПС Пресцентър

