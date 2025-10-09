Здравният министър с новина за младите лекари. Заплатите

Всички, които работят в системата на здравеопазването трябва да имат достойно заплащане. Това каза здравният министър Силви Кирилов в "Денят започва" по БНТ и уточни, че вече има уверението, че ще се търси финансов ресурс. Важно е също да бъде премахнат и дисбалансът при заплащането на медиците, уточни здравният министър.

Той заяви, че българското здравеопазване се крепи на натрупания опит и отдадеността на специалистите, но без млади кадри системата няма бъдеще. Кирилов подчерта, че работи за по-достойно заплащане на специализантите и медицинските сестри, както и за премахване на диспропорциите между държавните и общинските болници.

Кирилов посочи, че над 60% от специализантите вече получават брутни възнаграждения над 3600 лева, но системата все още страда от неравенства и недостиг на кадри.

Аз искам официално да заявя, че аз с младите хора не съм се карал. От 50 години съм в здравеопазването и през цялото това време съм се занимавал с млади хора. В ежедневието на хората, които се занимават със здравеопазване, няма маловажни дейности. Всички в тази система са важни, каза още Силви Кирилов.

"Трудът на специализантите и отношенията с техните научни ръководители и с персонала са важни и се възпитават", посочи той.

"Ние искаме специализантите да получават достойно заплащане в рамките на този финансов ресурс, който разполагаме. Мен лично ме притеснява диспропорцията вътре в групите. Моята задача е не да противопоставям, а да обединявам всички, които са в здравната система. Ще търсим уверение, че ще се търси финансов ресурс в позитивна посока - премахване на дисбалансите", каза Кирилов.

