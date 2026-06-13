Пробив в медицината! Намериха цаката на високото кръвно
Лекарство, което решава проблема на милиони, излиза догодина на пазара
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Лекарство, което решава проблема на милиони, излиза догодина на пазара
Трима граждани на Норвегия ще получат обезщетение поради негативни последици за здравето им
Няколко страни, включително Канада и Испания, вече одобриха подобно смесване на ваксини
Повод е рождения ден на монарха
До момента първа доза са получили около една трета от 9-те милиона австрийци
Занапред на жителите ще се предлагат ваксините на "Пфайзер" и "Модерна"
Страната няма да ваксинира тези, чакащи първа доза
Официалната препоръка е да се следва кратката характеристика на ваксината нa AstraZeneca
Експертите обаче са на мнение, че образуването на кръвни съсиреци ще остане рядкост
Пенсионер – италианец на 85 години
Европейската агенция по лекарствата съобщи, че ползите от ваксината на "АстраЗенека" се увеличават с възрастта
Европейската комисия се подготвя за дело
Това заяви директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов
Академикът е против да се смесват различни видове ваксини
Богдан Кирилов каза могат ли да се комбинират ваксините
Становището e на двата ключови експертни съвета у нас - по имунология и по хематология
Там се ваксинират само с Пфайзер
Реши да не подновява договорите за две коронавирусни ваксини
Новината идва след вчерашното съобщение на J&J, че ще забави пускането на своя препарат в стария континент
Той обясни, че тромбозите стават само при първата игла