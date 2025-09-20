Тези три категории хора не бива да пият чай от мента

Чаят от мента традиционно се смята за полезна напитка, която

успокоява нервната система, подобрява храносмилането и насърчава съня.

Но лекарите предупреждават, че въпреки ползите си, тази напитка не е подходяща за всекиго.

Какво знаем за ментата?

Ментата е род растения, който включва до 24 вида (в зависимост от класификацията). Трите най-често използвани вида за приготвяне на ментов чай ​​са дълголистна мента (Mentha longifolia), мента (Mentha piperita) и джоджен (Mentha spicata).

Ментата може да се използва за приготвяне на чай, както сушена, така и прясна. Просто залейте листата или цялата билка с вряла вода и оставете да се запарят за 6-10 минути. Съдържа ментово масло, включително ментол, аскорбинова киселина (витамин С), каротин, рутин, апигенин, бетаин, олеанолова киселина и урсолова киселина.

Кой не трябва да пие чай от мента?

Хора с ниско кръвно налягане

Ментата има изразено свойство да понижава кръвното налягане чрез разширяване на кръвоносните съдове. За хипотониците това може да бъде сериозен проблем, причинявайки слабост, замаяност или дори припадък. Това се потвърждава от преглед на Националния здравен институт на САЩ, който отбелязва ефекта на ментола върху съдовата система.

Хора с гастроезофагеална рефлуксна болест

Изследванията показват, че ментата може да отпусне долния езофагеален сфинктер, позволявайки на стомашната киселина да тече по-лесно в хранопровода. Това може да причини киселини и да влоши симптомите при хора с рефлукс, според проучване, публикувано в Journal of Clinical Gastroenterology.

Бременни жени

Въпреки че ментата често се използва за намаляване на гаденето, прекомерната употреба може да стимулира маточните контракции и да увеличи риска от усложнения. Затова лекарите съветват бременните жени да консумират чай от мента умерено и само след консултация с лекар. Това се подкрепя от преглед на Европейската агенция по лекарствата (EMA) относно употребата на лечебни растения по време на бременност.

