Доц. Кунчев се произнесе за супергрипа

Наблюдава се ръст на заболелите от грип у нас. Така нареченият "супергрип", който върлува във Великобритания, навлиза и в България. Специфичното за него е, че той се разпространява по-рано от обичайното заради появили се нови мутации през летните месеци.

По думите на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев той обхваща повече хора, но няма сериозна опасност от тежко протичане. Експерти препоръчват да се избягват места с много хора и при необходимост да се носят маски.

"Повече хора засяга, по-висока е заболеваемостта. Драстична разлика с предишни грипове не мисля, че ще има. Има над 200 лаборатории в света, които проучват и казват на фирмите какви ваксини ще трябват, за да са максимално ефективни", обясни доц. Кунчев в ефира на България Он Еър.

