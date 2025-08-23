Рекорден брой! Комари пренасят болести

Бум на огнища на болести, пренасяни от комари – като чикунгуня и западнонилска треска. Според експертите климатичната криза превръща подобни епидемии в „новото нормално“.

Тигровите комари са заплахата, която дебне зад тези болести. Малкото насекомо може да пренася доста опасни болести, между които малария, денга, зика, чикунгуня, западнонилска треска, жълта треска и много други.

Според вирусолога Радостина Александрова има и нещо друго, характерно за комарите, което може да ги направи наш враг – те са лесно адаптивни в промените в околната среда.

„Тигровият комар доста по-добре се приспособява. Той може да издържи по-ниски температури през зимата, благодарение на способността си да изпадне в латентно, спящо състояние. И също така има доста по-малки изисквания към местата, в които се размножава”, обясни вирусологът.

По официални данни най–много заболели от западнонилска треска са в Италия - 274 случая. На второ място е южната ни съседка Гърция с 35 случая, а Сърбия е на трето място - с девет случая.

Симптомите, които могат да подскажат за заразяване със западнонилската треска, са следните:

- Главоболие;

- Неразположение;

- Треска;

- Болки в мускулите;

- Повръщане.

"Тигровият комар, разбира се, сам по себе си не е опасен. За да представлява някаква заплаха за нас, той трябва вече да е инфектиран с някои от инфекциите, които пренася, нещо, което ние няма как да разберем с просто око", обсяни още Александрова и допълни, че все пак насекомото се среща и у нас.

Причината заразени тигрови комари да минат през България и да стигнат чак до северна Франция са климатичните промени. По-дългите лета, по-меките зими и промените във валежите създават идеални условия за тяхното размножаване.

"Промените в климата, каквито са по-дългите летни сезони и по-меките зими, но и промените в характера на валежите, са част от условияте, които благоприятстват размножаването на комарите", обясни още тя.

За да се предпазим от комарите експерти препоръчват - дрехи, покриващи краката и ръцете, мрежи на прозорците и вратите, както и да се ползва репелент.

