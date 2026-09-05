Работата разболява все повече българи, сметката е 400 млн. евро

Стресът на работното място струва около 400 млн. евро годишно на българската икономика под формата на обезщетения и болнични. Всеки втори работещ вече е в напреднал или хроничен стрес, показва проучване на Българската стопанска камара, Министерството на труда и социалната политика и КНСБ.

Най-високи нива на напрежение се отчитат в здравеопазването и културата. Сред последствията са хронична умора, емоционално изтощение и професионално прегаряне.

Липсата на признание е най-големият проблем

За 60% от участниците в проучването основен източник на стрес е недостатъчната оценка и признание за положените усилия. Половината посочват прекомерното натоварване и нереалистичните срокове, а 45% - конфликтите и влошената атмосфера на работното място. Почти толкова хора свързват напрежението и с непредвидимостта и несигурността.

„Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването“, обясни Томчо Томов от Българската стопанска камара.

Бърнаутът вече удря работоспособността

По думите му при част от служителите се стига до професионално прегаряне. „Възниква и бърнаут - състояние, при което работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си“, посочи Томов.

Проблемът се отразява и върху и без това дефицитната работна сила. Според данните около 37% от работещите са с хронични заболявания, като Томов посочва, че голяма част от тях са свързани със стреса.

Какво искат работещите

Сред най-желаните мерки за намаляване на напрежението са справедливо оценяване и заплащане, по-гъвкаво работно време и по-добра организация на труда. Работещите настояват още за по-добър баланс между професионалния и личния живот и за по-конструктивно управление на конфликтите на работното място.