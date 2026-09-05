Жестока проверка тръгва след двойното убийство в Исперих

Нови подробности излизат около трагедията в Исперих, при която бяха открити мъртви две момичета на 10 и 17 години и техният 42-годишен баща. Водещата версия на разследването е, че мъжът е убил двете си дъщери, след което се е самоубил.

Вътрешният вътрешен министър Иван Демерджиев съобщи, че бащата е имал депресивно разстройство, което според него не е било идентифицирано навреме. Предстои да бъде проверено и дали институциите са действали по установения ред.

Съпругата е подавала сигнали за домашно насилие

Случаят стана известен в петък вечерта, когато в къща в Исперих бяха намерени телата на тримата. Според прокуратурата престъплението вероятно е извършено още във вторник, а телата са открити няколко дни по-късно.

Сред обстоятелствата, които сега се проверяват, са и предишни сигнали за проблеми в семейството. По информацията, изнесена от Демерджиев, съпругата на мъжа е подавала сигнали в полицията за домашно насилие, но впоследствие ги е оттегляла.

Проверяват дали е задействан механизмът за защита

При сигнали за домашно насилие МВР работи по установен механизъм за взаимодействие със социалните служби, прокуратурата, съдилищата и други компетентни институции. Информацията трябва да бъде предавана между отделните служби, за да може рискът за пострадалите да бъде оценен и при необходимост да бъдат предприети защитни мерки.

Демерджиев посочи, че още през 2022 г. домашното насилие е било определено като приоритет и между институциите е бил договорен алгоритъм за действие. Сега ще се проверява дали този алгоритъм е бил приложен при конкретните сигнали, свързани със семейството в Исперих.

Оттегленият сигнал също остава част от проверката

Един от въпросите по случая е как са действали институциите, след като подадените сигнали за домашно насилие са били оттеглени. Според правилата на МВР оттеглянето на сигнал не прекратява автоматично необходимостта от оценка на риска, когато вече има данни за възможно насилие.

Проверката трябва да установи каква информация е имало полицията, дали тя е била предадена към останалите компетентни институции и какви действия са предприети след сигналите.

Разследването продължава

Прокуратурата и разследващите продължават работата по случая. Предстои да бъдат изяснени мотивите за убийството, както и всички обстоятелства около живота на семейството преди трагедията.

Отделно ще бъде проверено дали при предишните сигнали за домашно насилие е имало пропуски в действията на институциите и дали установените процедури са били спазени.