Нови потресаващи данни за убийството на Георги. 15-годишен пред съда

Пловдивският апелативен съд ще решава дали 15-годишно момче, обвинено за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, да остане в ареста. Младежът е един от последните трима непълнолетни, привлечени към наказателна отговорност по случая, след като първоначално са били разпитвани като свидетели. Другите две 17-годишни момчета от тази група не са обжалвали задържането си. Преди съдебното заседание пред Съдебната палата в Пловдив отново ще има протест в памет на убития Георги.

От свидетели се превърнали в обвиняеми

Разследването на убийството от 4 август постепенно е довело прокуратурата до още трима участници. След анализ на свидетелски показания, множество видеозаписи и експертизи държавното обвинение е стигнало до заключението, че момчетата не са били само очевидци, а също са участвали в насилието срещу жертвата.

„Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние“, заяви прокурор Костадин Паскалев след заседанието на Окръжния съд миналата седмица.

Официалните данни на Окръжната прокуратура в Пловдив сочат още, че по дрехите на тримата са открити петна от човешка кръв. Според прокуратурата събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизата дават основание да се предполага, че те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

Вече осем непълнолетни са обвинени

С последните три обвинения броят на непълнолетните, привлечени към наказателна отговорност за смъртта на Георги Кузев, достигна осем - шест момчета и две момичета. Първите петима, на възраст между 14 и 17 години, бяха обвинени още в началото на август и съдът ги остави под стража.

Двете момичета от първата група обжалваха ареста си, но на 13 август Пловдивският апелативен съд окончателно потвърди най-тежката мярка за неотклонение. Останалите трима тогава не обжалваха.

Обвинението е за убийство с особена жестокост

И спрямо последните трима задържани обвинението е същото като срещу първоначално арестуваните петима. Прокуратурата твърди, че Георги Кузев е бил умишлено умъртвен по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и по подбуди, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.

Окръжният съд в Пловдив остави и тримата нови обвиняеми под стража на 28 август. Сега единствено 15-годишният оспорва тази мярка пред по-горната инстанция, докато разследването срещу всички осем непълнолетни продължава.