Жестока проверка тръгва след двойното убийство в Исперих
Разследването трябва да установи дали установеният механизъм при домашно насилие е бил задействан и спазен
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Разследването трябва да установи дали установеният механизъм при домашно насилие е бил задействан и спазен
Ефективна социална политика означава грижа за разрешаване на всеки човешки проблем, казва кметът Красимир Герчев. Затова тя е приоритет в работата на...
Благоевград. На финалната права е изпълнението на проект „Грижа в дома" в община Симитли. Създадено бе звено за социални почасови услуги в домашна сре...