Не само млякото! 7 храни пазят костите здрави
В комбинация с физически упражнения дават супер резултат
Следете всички новини, анализи и коментари за Калций. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В комбинация с физически упражнения дават супер резултат
Минералът не пази само костите и зъбите, а участва в работата на мускулите, нервите, сърцето и настроението
Полезното вещество се намира не само в популярната напитка
Две парчета от уникалния плод повдигат настроението, избавят от депресия и ни зареждат с витамин C
През ваканцията похапването на морски деликатеси е част от приятните моменти
Калциевите добавки могат да доведат до драстично повишаване на риска от деменция при жени, които са претърпели инсулт, сочи ново проучване. Хапчетата,...
Лондон. Консумацията на повече мляко вероятно не понижава риска от фрактури на костите, показва изследване на шведски учени. Според него за жените, ко...