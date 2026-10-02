MyMed.bg улеснява записването при лекар

Новият дигитален портал гарантира 100% актуални часове в реално време за консултации и специализирани диагностични изследвания

Официално стартира новата онлайн платформата MyMed.bg – дигитален портал, в който пациентите имат бърз, лесен и директен достъп до записване на час за преглед при висококвалифицирани медицински специалисти.

Платформата е изцяло ориентирана към потребителя и осигурява удобно записване на час за консултативен преглед при лекар и лекар-специалист, както и за специализирани високотехнологични изследвания – скенер, ЯМР, ехография, мамография и редица други диагностични процедури.

Мотото на новата платформа е „Избери лекар. Запази час. Лесно и удобно.“, което е в унисон с дългосрочната мисия на MyMed.bg за осигуряване на бърз достъп до водещи специалисти и тяхната медицинска експертиза.

„Новата платформа за онлайн записване на часове MyMed.bg е разработена с приоритет върху удобството и бързината за пациента при резервирането на час за преглед при медицинския специалист. Основен приоритет на дигиталния портал е и да гарантира пълна защита на личните данни на пациента и да отговори на нарастващите високи очаквания за комплексност на услугата“, коментира екипът на MyMed.bg.

Новата дигитална платформа за онлайн записване на час за преглед от специалист или провеждане на специализирано изследване премахва необходимостта от допълнително потвърждаване на часа за преглед или консултация с лечебното заведение или медицински център. Чрез MyMed.bg пациентите могат да изберат специалист, да видят свободните му часове за преглед/консултация и да го резервират по всяко време, включително извън работното време на регистратурата на избраното лечебно заведение/медицински център. В един акаунт пациентите могат да управляват часовете за себе си и близките си, и да получават напомняния за предстоящите посещения.

За разлика от масовите указатели и платформи, които често показват остаряла или непотвърдена наличност на свободни часове, основното предимство на MyMed.bg за потребителя е гаранцията, че един и същ час никога не може да бъде записан два пъти.

Системата синхронизира в реално време онлайн резервациите, обажданията на регистратурите в медицинските центрове и записванията на място. По този начин пациентите са напълно защитени от неприятни изненади и дублиране на часове, тъй като отразената в платформата свободна наличност е 100% реална и гарантирана в базата данни на MyMed.bg.

Ключови функционалности на MyMed.bg

-Часове в реално време - свободните часове се актуализират в момента на всяко записване или отмяна, така че наличността е винаги реална.

-Едно общо разписание за всяка практика - записванията онлайн, по телефон (от регистратура) и на място се въвеждат в MyMed.bg и се водят в един общ график в реално време.

-Гаранция срещу двойно записване - технически е невъзможно един и същ час да бъде зает два пъти; показаната свободна наличност е 100% реална и гарантирана.

-Известяване за по-ранен час - при отмяна платформата автоматично предлага освободения час на следващия пациент, заявил желание за по-ранен час при същия специалист, което дава възможност за преглед седмици по-рано.

-Прегледи и изследвания - записване при лекар-специалист и за високотехнологични изследвания (скенер, ЯМР, ехография, мамография и др.).

-Семейни профили - управление на здравния график на близките чрез отделни профили на членове на семейството в един общ акаунт.

-Напомняния - пациентът получава напомняне за своята резервация.

-MyMed.bg бюлетин - предлага на потребителите си възможност да следят новостите в диагностиката, съвременното лечение и медицинската апаратура. Информационните съобщения се получават директно в личния акаунт в платформата, след като потребителят даде изрично съгласие за получаването им от настройките на своя профил. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

-Достъп 24/7 - записване по всяко време



Защита на данните

Сигурността на пациентските данни е заложена в основата на MyMed.bg. Платформата прилага технически и организационни мерки, съответстващи на риска и на изискванията на GDPR; подробна информация е публикувана в сайта на платформата.

Повече информация за присъединяване на лечебни заведения/ медицински центрове/ практики и графици на специалисти и изследвания към платформата: [email protected]

Избери лекар. Запази час. Лесно и удобно.

www.MyMed.bg