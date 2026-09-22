Грипният сезон чука на вратата. Кантарджиев с важни съвети за имунитета

С настъпването на есента започва и постепенното завръщане на респираторните вируси, но няколко прости навика могат да помогнат на организма да премине по-леко през сезона. Проф. Тодор Кантарджиев посочи в интервю за БНТ като особено важни добрата хигиена, движението, закаляването и правилното хранене. Той предупреди и за друг сериозен проблем - прекомерната употреба на антибиотици, която превръща България в една от страните с висока консумация на тези лекарства.

Студена вода и закаляване

Кантарджиев препоръчва постепенно закаляване още от началото на есента. Сред неговите съвети са измиване на лицето, врата и подмишниците със студена вода, гаргари и привикване на децата към по-ниски температури на водата.

„Най-важното е да се научат с тези пешкири да се търка кожата така, че да се зачерви, ако искаш да имаш имунитет“, заяви специалистът. Според него стимулирането на кръвоснабдяването на кожата може да подпомогне реакциите на организма.

Това са конкретни препоръки на проф. Кантарджиев. Сред утвърдените мерки за ограничаване на респираторните инфекции остават редовното миене на ръцете, избягването на близък контакт с болни хора и оставането вкъщи при симптоми.

Сурова червена чушка в салатата

Специалистът обърна внимание и на храненето. Според него традиционни продукти като киселото мляко и саламуреното сирене имат своето място в здравословното меню, а в началото на есента организмът все още може лесно да получава витамини от пресни плодове и зеленчуци.

Особено внимание Кантарджиев отдели на червените чушки заради съдържанието им на витамин C. „Сега в момента още има червени чушки. Те имат много витамин C“, каза той и препоръча да се консумират сурови, например ситно нарязани в салата. Витамин C е чувствителен към продължителна термична обработка, затова количеството му може да намалее при готвене.

Децата да не ходят болни на училище

С началото на учебната година училищата и детските градини отново се превръщат в едно от местата, където респираторните инфекции лесно се разпространяват. Според Кантарджиев най-простото правило остава и едно от най-важните - редовно миене на ръцете.

Той припомни и позабравения навик децата да носят носни кърпички. „Това са елементарни неща, които ги учихме в училище“, каза специалистът. По думите му дете със симптоми на заболяване не трябва да бъде изпращано в детска градина или училище, защото така инфекцията бързо достига до останалите.

В момента заболеваемостта от респираторни инфекции все още е ниска, но Кантарджиев очаква постепенно увеличение. Според него първи по-сериозно ще се появят риновирусите, които обичайно причиняват хрема, възпалено гърло и кашлица.

Антибиотиците остават големият проблем

Много по-тревожна според професора е употребата на антибиотици. Той припомни, че преди десетилетие България е била значително по-назад в европейските класации по консумация, докато днес вече е сред държавите с най-висока употреба.

Тук предупреждението е особено важно, защото антибиотиците не действат срещу вирусите. Световната здравна организация определя неправилната и прекомерната употреба на антимикробни лекарства като основен двигател на антибиотичната резистентност. По данни на СЗО приблизително една от всеки шест лабораторно потвърдени бактериални инфекции в света през 2023 г. е била резистентна към антибиотично лечение.

Сега е моментът за ваксината срещу грип

Кантарджиев посочи началото на есента и като подходящ период за подготовка за грипния сезон. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията отбелязва, че след поставянето на противогрипна ваксина са необходими приблизително 10-14 дни, за да се изгради имунен отговор, затова ваксинационните кампании обичайно започват още в ранната есен.

Тази година има и важна новост за България. От есента започва национална програма за безплатна ваксинация срещу сезонен грип на деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и на деца с хронични заболявания до 17-годишна възраст. Имунизацията е доброволна и се извършва от общопрактикуващите лекари.