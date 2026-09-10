Доц. Никола Боянов от „Пълмед“, въвел ПOEM процедурата у нас, извърши вече 100 интервенции

Доц. Никола Боянов, началник на Отделението по гастроентерология на УМБАЛ „Пълмед“ - Пловдив, извърши 100-тната в практиката си перорална ендоскопска миотомия (ПOEM) – процедура, която самият той въвежда за първи път в България през 2018 г.

Това е сложна ендоскопска интервенция, която дава нова възможност за лечение на заболяването ахалазия на хранопровода. За да бъде въведен методът, е необходима продължителна подготовка, специализирано оборудване и екип с необходимата експертиза.

Днес ПOEM вече е утвърдена част от високоспециализираната интервенционална гастроентерология в „Пълмед“, а достигането на 100 извършени процедури е важен професионален етап. При подходящи пациенти методът позволява лечение на ахалазия чрез ендоскопски достъп през устата, без класически оперативен разрез. Това означава по-малко инвазивно лечение и възможност за по-бързо възстановяване.

Постижението е част от последователната работа на доц. Боянов в областта на интервенционалната гастроентерология и съвременната ендоскопия. Неговите професионални интереси включват ПOEM, ESD, EMR, ERCP, EUS, ендоскопско протезиране и други високоспециализирани ендоскопски техники. Той е доцент от 2024 г., преподавател е в Медицинския университет – Пловдив и има над 30 научни публикации в български и международни издания.

За приноса си към въвеждането на иновативни медицински техники доц. Боянов е удостоен със специалния приз на Българския лекарски съюз „Лекар на годината 2019“ в категорията „Принос в развитието и прилагането на иновативна медицина и уникални техники“. Самият той определя отличието като признание не само за личния си труд, а и за работата на целия екип.

От „Пълмед“ отбелязват, че достигането до 100 ПOEM процедури е не просто юбилейна бройка. То е резултат от години последователна работа, развитие на екипа и натрупване на опит в една от най-сложните области на съвременната интервенционална гастроентерология.