Как кафето влияе на костите на жените? Изненадващо откритие

Прекомерната консумация на кафе може да бъде свързана с по-ниска костна минерална плътност при жени след менопауза, показва ново изследване на учени от университета Флиндърс, цитирано от Фокс Нюз. Проучването е публикувано в научното списание Nutrients и обхваща 9704 жени на възраст 65 и повече години, проследявани в продължение на десетилетие.

Най-силната отрицателна връзка е отчетена при консумация на повече от пет чаши кафе дневно. При умерено количество от около 2-3 чаши подобен неблагоприятен ефект върху костите не е установен.

Близо 10 000 жени наблюдавани в продължение на 10 години

Учените проследили навиците за консумация на кафе и чай и периодично измервали костната минерална плътност в областта на бедрената шийка и тазобедрената става. Това са сред местата, които са особено уязвими при остеопороза и където фрактурите могат да имат сериозни последици в по-напреднала възраст.

Анализът показал, че пиенето на чай е свързано с малко по-висока обща минерална плътност на костите в областта на таза. При жените, които приемали повече от пет чаши кафе дневно, е наблюдавана обратната зависимост - по-ниска костна минерална плътност.

При 2-3 кафета дневно проблем не е отчетен

Резултатите не показват, че всяка консумация на кафе е неблагоприятна. При приблизително две или три чаши дневно изследователите не установили отрицателно влияние върху костната плътност.

Разликите станали по-изразени при много висок прием. Отрицателната връзка между кафето и костната минерална плътност била по-силна при жени, които консумирали повече алкохол. В същото време положителната зависимост при чая била по-отчетлива сред участничките със затлъстяване.

Защо чаят може да има различен ефект

Съавторът на изследването Райън Лиу посочва като възможно обяснение катехините - вещества, съдържащи се в значителни количества в чая. По думите му те могат да подпомагат процесите на образуване на костна тъкан и да забавят разграждането й.

При кафето вниманието е насочено към кофеина. Лабораторни изследвания показват, че той може да влияе върху усвояването на калция и костния метаболизъм. Лиу подчертава обаче, че тези ефекти са сравнително малки и според наличните данни могат да бъдат компенсирани например чрез добавяне на мляко към кафето.

Учените не казват да се отказваме от кафето

Самият Лиу предупреждава резултатите да не бъдат превръщани в призив кафето да бъде изключено от менюто или чаят да се пие в огромни количества. Според него умерената консумация на чай може да бъде един лесен начин за подкрепа на костното здраве, докато прекомерното количество кафе може да не е добър избор, особено при жени, които употребяват повече алкохол.

Регистрираният диетолог Лиза Йънг също призовава към внимателно тълкуване на резултатите. По думите й проучването показва връзка между навиците за пиене на кафе или чай и костната плътност, но не доказва, че кафето директно отслабва костите или че чаят ги укрепва.

Проучването не доказва причинно-следствена връзка

Жените са били наблюдавани в продължение на определен период, без учените да определят предварително коя участничка колко кафе или чай трябва да пие. Затова резултатите могат да покажат зависимост, но не и категорична причина.

Йънг посочва и други ограничения. Участничките са имали различен начин на живот, изследването се съсредоточава върху костната минерална плътност, а не върху реално настъпилите фрактури, а наблюдаваните ефекти са сравнително малки и се проявяват основно сред по-възрастните жени.

Защо жените след менопауза са по-уязвими

Остеопорозата представлява състояние, при което костите губят плътност и стават по-крехки. Според данните, цитирани в изследването, приблизително една от всеки три жени и един от всеки петима мъже на възраст над 50 години в световен мащаб преживяват фрактури, свързани с остеопороза.

Жените са изложени на особено висок риск след менопаузата, когато загубата на костна маса се ускорява. Именно поради това учените се интересуват от фактори в ежедневното хранене, които биха могли да имат връзка със състоянието на костите.

Симптомите могат дълго да останат незабелязани

Според клиниката Майо остеопорозата често се развива без ясно изразени ранни симптоми. Сред възможните признаци при вече настъпила костна загуба са болки в гърба, постепенно намаляване на ръста и прегърбване.

Заболяването увеличава риска от счупвания, особено в областта на тазобедрената става, гръбначния стълб и китките. Именно затова профилактиката и проследяването на костното здраве имат особено значение с напредването на възрастта.

Няма причина умереното кафе да бъде спирано

„Основното послание към обществеността е успокояващо: умерената консумация на кафе не изглежда да е проблем и няма нужда да се сменят напитките заради здравето на костите“, казва Лиза Йънг.

По думите й най-важните мерки за предпазване на костите остават достатъчният прием на калций и витамин D, редовната физическа активност, избягването на тютюнопушенето и ограничаването на прекомерната употреба на алкохол.

Йънг също подкрепя умереното пиене на кафе. „Твърде много от каквото и да било никога не е добре“, обобщава тя.