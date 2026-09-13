Как кафето влияе на костите на жените? Изненадващо откритие
Учени сравнили ефектите на кафето и чая върху костната тъкан
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Учени сравнили ефектите на кафето и чая върху костната тъкан
В комбинация с физически упражнения дават супер резултат
Ето защо всеки ден си бие инжекции в корема
Физическата активност също е важна за превенцията на остеопорозата
20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата
Фантастиката става реалност
Арт проект предупреждава за опасността
Подаграта е болест на лидерите, остеопорозата е тихият крадец, казва именитият професор
Най-добре е да не пиете кафе, което е твърде силно
Профилактиката на остеопорозата трябва да започне още от ранна детска възраст, когато се формира костната маса на организма
86% от пациентите нямат поставена диагноза
Тест от седем въпроса за оценка на личния риск от остеопороза могат да си направят перничани. Инициативата е на местната РЗИ и е част от регионална к...
Всяка четвърта жена над 50 г. страда от заболяването
Благоевград. Регионална здравна инспекция - Благоевград, Младежки дом, Център по Остеопороза и Асоциация "Жени без остеопороза" отбелязват Световния д...
Днес е Световният ден за борба с костното заболяване
Лондон. Здрави възрастни няма нужда да приемат витамин Д, според изследване в The Lancet, което предполага, че витаминозните добавки нямат благоприя...
Момчилград. За остеопороза в Момчилград се изследваха 57 жени, съобщиха от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Кърджали. За измерване на костната плъ...