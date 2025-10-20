Д-р Спасе Попоски, ,Сърце и Мозък’: Грижете се за костите си днес, за да се движите свободно утре

Отделението по образна диагностика разполага с всички съвременни възможности за качествено и навременно диагностициране

Вече година ,Сърце и Мозък’ разполага с най-модерния и точен скенер за остеопороза. С него до сега са изследвани общо 468 пациенти. При 181 от тях са обследвани повече от две области или цялото тяло. DEXA скенерът (Двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия) е най-точният метод за измерване на костна плътност и диагностициране на остеопороза. Той използва минимално рентгеново облъчване, за да предостави прецизни данни за състоянието на костната система. По този повод разговаряме с д-р Спасе Попоски, началник на отделението по образна диагностика в ,Сърце и Мозък’.

- Д-р Попоски, как работи DEXA скенерът?

- По време на сканирането пациентът лежи на специална маса, докато скенерът преминава през определени области на тялото. Скенерът измерва как различните тъкани в тялото (кости, мускули, мазнини) абсорбират рентгеновите лъчи, предоставя точни данни за костния и мекотъканния състав. Колкото по-плътна е една кост, толкова по-малко рентгенови лъчи преминават през нея. Апаратът е с изключителна прецизност и ниска доза на радиация, като при изследването може да се установи загуба на костна плътност дори по-малка от 2%. Данните се анализират и костната минерална плътност се сравнява с референтните стойности. Остеопорозата може да се развива в продължение на много години, без да се проявяват симптоми. Сканирането с DEXA може да открие ранни признаци на загуба на костна маса, преди да се появят фрактури, което е особено важно за хора с висок риск, като например жени след менопауза, възрастни хора, хора с фамилна обремененост за остеопороза, лица, приемащи лекарства, които влияят на костната плътност. Предимството на нашия апарат, е че има и възможности за педиатрични измервания.

- С каква друга апаратура разполага отделението по образна диагностика и колко са направените изследвания през последната една година?

- В отделението по образна диагностика във високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък’ за последната една година са извършени 39 182 рентгенографии, 37 451 скенера и 3 089 магнитно-резонансни томографии (ЯМР изследвания). Ние предоставяме качественa и съвременна образна диагностика – компютърна томография (КТ) и магнитно-резонансна томография (МРТ) на заболявания на главния мозък, гръбначния стълб, коремните органи и крайниците. От около година предлагаме и МРТ на млечните жлези. От два месеца изследваме и МРТ на сърцето. Специализираният софтуер позволява прецизна визуализация на всички съдови изследвания, например аортография, ангиография на съдовете на бял дроб и коремни органи, както и на мозъчните съдове и периферните артерии. Извършваме висококачествена компютърно томографска диагностика на сърцето и коронарните артерии и разполагаме със съвременна апаратура за ехографска и конвенционална рентгенова диагностика. Благодарение на иновативната система „iDose4“ се подобрява качеството на образите при ниски нива на лъчево натоварване посредством предотвратяване получаването на артефакти, намаляване на шума и повишаване на пространствената разделителна способност.

Благодарение на най-новите технологични постижения, облъчването на пациентите с йонизиращо лъчение се намалява средно с 50%. Ingenia MR-OR е единственият в България и на Балканите интраоперативен магнитен резонанс с възможност за получаване на висококачествени изображения по време на неврохирургичните операции. Така хирурзите могат да проследяват обхвата, актуализират и оптимизират процесите и калибрират невронавигацията в реално време, което значително повишава безопасността и ефективността. При изследването се извършва плавен трансфер на пациента между операционната зала и системата Philips Ingenia MR-OR при минимално удължаване на времето на оперативната интервенция и запазване на настройките на OR за ефективен неврохирургичен работен процес.

Разполагаме с дигитален мамографски апарат с 2D стереотактична биопсична система, дигитален рентгенов апарат Philips Juno DRF и PSR Eleva S Plus и ултразвуков апарат Philips Clear view 350. Единствено ние извършваме панорамни графии на долни крайници и гръбначни прешлени.

- Как се съхранява информацията от направените образни изследвания?

- Всички болници на Българския кардиологичен институт разполагат с обща система за съхранение на документи и образи PACS. Чрез новата система DR във високотехнологичния болничен комплекс образът се експонира върху детектор и изображението директно се изпраща по безжичен път до работната станция. DR системата дава възможност да се запаметят няколко изображения. След приключване на експонациите изображението може да се обработва, съхранява, изпраща по мрежа в DICOM формат или записва на CD/DVD/USB.

- За извършването на такъв широк спектър от образни изследвания е необходим сериозен екип.

- Екипът ни е млад, отлично подготвен и жаден за нови знания. В него работят 11 специалисти по образна диагностика, 9 специализанти и 30 рентгенови лаборанти. Прилагаме най-новите световни стандарти за качество и безопасност. Нашите лекари и рентгенолози ежегодно участват в различни обучения, научни конгреси и курсове в страната и чужбина, защото ние трябва да бъдем в крак с бързите темпове на развитие и приложение на новостите в нашата специалност.

