Мазнините в храната могат да повлияят на имунитета

Видът мазнини, които консумираме, директно влияе върху оцеляването и силата на имунните клетки на тялото да се борят със заболяванията, смятат учени, цитирани от Синхуа.

Международен екип, воден от Университета в Куинсланд (UQ), Австралия, откри, че начинът на хранене може да промени състава на мазнините в Т-клетките – имунни клетки, които помагат за предпазване на човека от инфекции и рак, се посочва в изявление на UQ, предава БТА.

Екипът откри, че храната с по-ниско съдържание на полинаситени мастни киселини в сравнение с мононаситени мастни киселини, повишава устойчивостта на Т-клетките към клетъчна смърт, причинена от окисление, смята професор Ю Ди от института „Фрейзър“ към UQ.

„Типът мазнини, които ядете, променя състава на мазнините във вашите Т-клетки и тези промени могат да направят Т-клетките или по-слаби, или по-силни по отношение на имунитета“, казва Ю Ди, добавяйки, че много важно за функционирането на имунитета е как тялото и клетките обработват мазнините – т.нар. липиден метаболизъм.

„Това проучване показва, че промяната на храненето може потенциално да увеличи ефективността на ваксините и терапиите против рак“, допълва той.

Полинаситените мастни киселини (PUFA) се намират в мазните риби и соевите зърна, докато мононаситените мастни киселини (MUFA) са в зехтина и авокадото, въпреки че идеалната пропорция между PUFA и MUFA остава неясна, като са необходими още проучвания за определяне на точната роля на различните мазнини в умирането на Т-клетките, казва Ю.

