Горивата може да тръгнат надолу. Експерт посочи кога идва поевтиняването

След седмици на непрекъснато поскъпване по бензиностанциите се появи първи по-сериозен сигнал за обрат. Международните пазари на петрол и готови горива започват да се успокояват, а според Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива това може да доведе до реално поевтиняване и в България. Прогнозата му е през тази седмица дизелът да остане около 1,96 евро за литър, а ако сегашната тенденция се запази, до около месец цените могат да тръгнат надолу.

Ръстът може да е към края си

„Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти“, обясни Хаджидимитров пред Нова телевизия. Според него това е първият знак, че досегашната тенденция на непрекъснато поскъпване може да бъде прекъсната.

Само ден по-рано средната цена на дизела в България достигна около 1,96 евро за литър, а бензин А95 се продаваше за приблизително 1,69 евро. Така дизелът вече е на исторически високи нива за страната, след като на 17 септември достигна 1,94 евро и продължи нагоре.

Според Хаджидимитров обаче сегашните международни цени са прекалено високи спрямо фундаментите на пазара и именно затова той очаква корекция надолу. Ако поевтиняването на суровия петрол и готовите продукти се запази, ефектът постепенно би трябвало да достигне и до колонките в България.

Проблемът вече не е петролът, а дизелът

Голямата неизвестна остава дизеловото гориво. По думите на експерта светът не страда толкова от липса на суров петрол, колкото от недостатъчен капацитет за преработката му в готови продукти. Това важи особено силно за Европа.

Хаджидимитров посочва недостиг от около 4 млн. барела дизел дневно на световния пазар. Международните данни също показват, че рафинериите работят близо до максималния си капацитет, докато проблеми с доставките от Русия и Близкия изток поддържат дизела скъп. Ройтерс съобщава, че европейските цени на дизела остават близо до рекордни нива, а глобалният недостиг може да се задържи и през зимата.

В същото време има и фактори, които работят в обратна посока. Цената на петрола започна да отстъпва, след като част от страховете за сериозно прекъсване на доставките отслабнаха. Саудитска Арабия увеличи износа през Персийския залив, а сортът Брент слезе под 100 долара за барел за първи път от началото на септември.

Потреблението скочи от страх

Поскъпването доведе и до необичайно поведение на българските шофьори. От бранша отчитат чувствителен ръст на продажбите през септември, като според различните оценки увеличението достига 20%, а в отделни периоди и повече. Хаджидимитров свързва това с притеснението, че цените ще продължат да растат и много хора зареждат предварително.

Така се получава парадокс - колкото повече хора се страхуват от ново поскъпване и зареждат предварително, толкова по-силно остава търсенето.

КЗП вече проверява бензиностанциите

На фона на рекордните стойности Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанции в цялата страна за евентуално необосновано увеличение на цените. Контролът обхваща различни по големина търговски обекти.

Засега прогнозата на бранша е предпазливо оптимистична. Най-вероятният сценарий според Хаджидимитров е първо цените да спрат да растат, а ако успокояването на международните пазари продължи, в рамките на следващите седмици да започне и понижение. Голямата пречка остава недостигът на дизел - именно той може да забави или ограничи поевтиняването.