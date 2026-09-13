Колко слънце ни трябва през лятото?
Учени разкриват къде е границата между полезното и опасното
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Учени разкриват къде е границата между полезното и опасното
В комбинация с физически упражнения дават супер резултат
Богато на пробиотици, висококачествен протеин, витамини и минерали
Приемането на добавки с витамин D през зимните месеци може да помогне за предотвратяване на недостига му
Ако някой от тези симптоми ви звучи познато, консултирайте се с вашия лекар
Те са богат източник на витамин D
За известно време витамин D изглеждаше като истински еликсир за здраве
Резултатите от клиничното проучване са публикувани в списание JAMA Network Open
Ето в кои храни се съдържа
Липсата на витамин D е свързана с алопеция
Белтъчините и калцият в млечните продукти осигуряват гориво за мозъка и тялото
Има няколко симптоми за това
Или поне няма доказателства до момента
Актрисата пребори коронавируса и хукна към Дубай
Той намалява развитието на болестта
В този период у нас витамин D е дефицитен, тъй като и слънцегреенето намалява
Внимавайте да не предозирате, каза професорът
Рибата е един от най-добрите източници
В периода на лятото имаме един съюзник срещу коронавируса – витамин D
Това показва проучване в над 20 страни на починали от коронавируса