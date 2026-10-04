Лекари посочиха три домашни средства, които помагат при настинка

Почивката и достатъчният прием на течности остават сред най-важните условия за възстановяване при настинка, но има и няколко домашни средства, за които съществуват научни данни, че могат да облекчат симптомите. The Washington Post посочва три от тях - мед, солен разтвор и цинк. Те не лекуват самата вирусна инфекция, но могат да помогнат при кашлица, болки в гърлото, запушен нос и в някои случаи да намалят продължителността на симптомите.

Медът успокоява кашлицата и гърлото

Медът е първото средство, което лекарите открояват. Според Джита Суд, доцент и епидемиолог в университета „Джонс Хопкинс“, той покрива гърлото и може чувствително да намали кашлицата, като притежава и антибактериални свойства.

Преглед на рандомизирани контролирани проучвания при деца установява, че медът може да има ефект, сходен с този на декстрометорфан - широко използвано средство срещу кашлица, и да бъде по-ефективен от антихистамина дифенхидрамин за намаляване на честотата на кашляне.

Д-р Шарън Бергквист, интернист и доцент в Медицинския факултет на университета „Емори“, посочва, че при възрастни може да се приема по една чаена лъжичка мед няколко пъти дневно за успокояване на кашлицата и болките в гърлото. Той може да бъде добавен и към топъл чай или вода, макар че според нея по-силното разреждане намалява ефекта му.

Приемът преди лягане също може да помогне за по-спокоен сън, тъй като кашлицата често се усилва вечер след дразненето на гърлото през деня. Мед обаче не трябва да се дава на деца под 1 година заради риска от детски ботулизъм.

Соленият разтвор помага при запушен нос

Второто средство е соленият разтвор за промиване на носа. Той може временно да намали запушването, да успокои раздразнените синуси и да разреди носния секрет, което понякога облекчава и сухотата и дразненето в гърлото.

Малки проучвания показват, че промивките със солен разтвор могат да помогнат при дразнене и възпаление на носната лигавица и да намалят някои от назалните симптоми при инфекции на горните дихателни пътища.

За целта могат да се използват готови спрейове със солен разтвор или специални устройства за промиване на носа. Готовите препарати имат предимството, че не се налага разтворът да бъде приготвян самостоятелно.

Цинкът може да съкрати настинката

Третото средство е цинкът - минерал, необходим за нормалната работа на имунната система и метаболизма. Тялото не го произвежда само и той трябва да бъде набавян чрез храната, като добри източници са месото, рибата и морските дарове.

Преглед на изследвания от 2024 г. показва, че цинкът вероятно не предотвратява настинката, но при вече появили се симптоми може да съкрати продължителността им средно с около два дни.

Бергквист посочва, че в част от проучванията добавките с цинк са започвани в първите 24 часа след появата на симптомите. Използваните количества в някои изследвания достигат около 80 мг дневно, разделени на няколко приема, но това е висока доза и може да предизвика нежелани реакции, включително стомашен дискомфорт.

Затова приемът на цинкови добавки, особено във високи дози, трябва да бъде обсъден с лекар или фармацевт. Минералът може да взаимодейства и с определени лекарства.

Трите средства не заменят почивката

Медът, соленият разтвор и цинкът могат да помогнат за облекчаване на отделни симптоми, но остават допълнение към основните грижи при настинка - достатъчно почивка и прием на течности. При продължителни, тежки или необичайни симптоми е необходима лекарска преценка.