Един метал задмина злато и петрол! Преобръща индустрията, складовете празни
Световните гиганти изправени на нокти. Западът губи топилни мощности, а Китай държи все по-здраво ключа към пазара
Следете всички новини, анализи и коментари за Цинк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Световните гиганти изправени на нокти. Западът губи топилни мощности, а Китай държи все по-здраво ключа към пазара
Влизаме в голямата игра с цветните метали
Витамин Д обаче е много важен, липсата му е опасна
Той подобрява храносмилателната ни система, метаболизма и е важно хранително вещество
"Новото производство ще е високотехнологично, ще използваме и местни фирми в осъществяването му". Това каза по повод осъществяването на проекта за изг...