Софиямед с кампания за скрининг на онкологични заболявания

Близо 20 специалиста от няколко медицински специалности ще се включат в инициативата по случай Световния ден за профилактика на раковите заболявания

По повод 16 ноември – Световния ден за профилактика и борба с онкологичните (раковите) заболявания, специалистите на медицински комплекс „Софиямед“ отново отправят своя апел: Не отлагайте грижата за здравето си! Редовните профилактични прегледи и навременната диагностика са ключови за откриването на редица заболявания в ранен стадий.

В рамките на инициативата „Не чакайте симптомите, за да потърсите лекар“, специалисти по акушерство и гинекология, урология, мамология, гастроентерология и хепатогастроентерология ще извършват профилактични прегледи на преференциална цена.

Към всеки преглед е включено и безплатно допълнително изследване, съобразено със съответната специалност:

Уролози – безплатна ехография на бъбреци и пикочо-отделителна система;

Мамолози – безплатна ехография на млечните жлези;

Гастроентеролози и хепатогастроентеролози – безплатна ехография на коремни органи-жлъчка, панкреас, слезка, черен дроб и бъбреци;

Специален акцент в кампанията ще бъде поставен именно върху скрининга за онкологични заболявания:

Акушерство и гинекология: скрининг за рак на маточната шийка, включително PCR изследване за наличие на човешки папиломен вирус (HPV), колпоскопия и цитонамазка(*чрез заплащане на преференциална цена извън цената на прегледа);

Урология: скрининг за предракови заболявания на бъбреците и простатата с изследване на простатно-специфичен антиген PSA при необходимост.

Мамология: скрининг за рак на млечната жлеза;

Гастроентерология и хепатогастроентерология: скрининг за рак на дебелото черво, панкреаса, жлъчните пътища и жлъчния мехур и черния дроб.

В инициативата ще се включат 19 водещи лекари от медицинския комплекс, които ежегодно подкрепят каузата за по-активна профилактика и по-отговорно отношение към собственото ни здраве.

Акцията е част от дългосрочната кампания на медицински комплекс „Софиямед“-университеска болница и ДКЦ-та- „Бъдете здрави“, насочена към профилактиката на обществено значими заболявания, тяхното предотвратяване и ранно откриване – преди да се наложи болнично лечение.

Запишете час за профилактичен преглед на преференциална цена от 50 евро онлайн през Mymed.bg или на тел. 0895 555 444 и 02 465 0000.