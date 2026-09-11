Д-р Христо Коларов оглави Отделението по хирургия в МС „Здраве“ – Пазарджик

Д-р Христо Коларов застана начело на Отделението по хирургия в МС „Здраве“ – Пазарджик. Той е специалист по обща и коремна хирургия с пълен оперативен обхват, включващ лапароскопска (миниинвазивна) и отворена хирургия, както и комплексни и високоспециализирани оперативни интервенции.

Завършва Медицински университет – Пловдив през 2007 г. Хирург от второ поколение, още като студент той започва да трупа практически опит в хирургията, работейки като доброволец в Първа хирургия на МБАЛ „Пловдив“ рамо до рамо с баща си д-р Владимир Коларов.

Професионалният му път преминава през водещи хирургични структури в Пловдив. Работил е в Отделението по кардиохирургия и в Първа хирургична клиника на УМБАЛ „Св. Георги“, където завършва специализацията си по хирургия.

След това д-р Коларов става част от екипа на Хирургичното отделение на УМБАЛ „Еврохоспитал“ – Пловдив от основаването на болницата през 2012г. и работи там до 2026г.

Междувременно преминава през специализирани обучения, курсове и квалификации във ВМА – София, както и във водещи хирургични клиники в Италия и Германия. През 2015 г. придобива специалност „хирургия“.

Д-р Коларов има богат клиничен и оперативен опит в онкохирургията, лапароскопската и миниинвазивната хирургия, хепатобилиарната и панкреатичната хирургия, колоректалната хирургия, херниологията, проктологията и спешната коремна хирургия.

Паралелно с работата си в болницата, д-р Коларов извършва прегледи по НЗОК и платени прегледи в ДКЦ-I Пазарджик, 203 к-т. Записването на часове става на регистратурата или на телефони 0888 275 217 и 034/406 150.

Пациентите могат да потърсят консултация с него при доброкачествени и злокачествени образувания на коремните органи, проблеми с жлъчния мехур и пътища, при оплаквания, свързани с черния дроб, панкреаса и слезката. В обхвата на неговата експертиза са всички основни видове хернии на коремната стена и диафрагмата, заболявания на стомаха, тънкото и дебелото черво и ректума, а също остра или хронична коремна болка с неустановена причина.

Хирургът извършва диагностика и лечение при необходимост от хирургична оценка при нарушения с изхождането и храносмилането, при хемороиди, анални фисури, фистули и перианални абсцеси, при остри и спешни хирургични състояния. Той лекува и гнойно-възпалителни заболявания и мекотъканни инфекции, усложнения на диабетното стъпало, гангрени и други хирургични заболявания.